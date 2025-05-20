Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı için hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.

Beşiktaş maçında ilk 11'de görev alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular top kapma, pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı tamamladı. Takım, bir günlük iznin ardından Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor'un ligden düşmesinin kesinleşmesiyle birlikte düşme-kalma yarışının kızıştığı bu kritik dönemde, Alanyaspor ekibi tamamen Konyaspor maçına odaklanmış durumda. Deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefleyen Alanyaspor, önümüzdeki sezonda da Süper Lig'de mücadele etme hedefiyle sahada tüm gücünü ortaya koymaya hazırlanıyor.