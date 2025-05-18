Trendyol Süper Lig'in 36. Haftasında temsilcimiz Corendon Alanyaspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Alanya GAİN Park Stadyumu'nda yaklaşık 8 bin futbolseverin takip ettiği karşılaşmada ilk gol ev sahibi ekipten geldi. Mücadelenin 40. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın yaptığı ortada Yusuf Özdemir'in kafayla indirdiği topa altıpas içinde vuran Hwang, Alanyaspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda beraberlik arayışlarına giren Beşiktaş, rakip kalede baskı kurmaya çalışsa da Alanyaspor savunması başarılı bir şekilde direndi. Ancak 71. dakikada konuk ekip aradığı golü buldu. Muçi'nin ceza sahasına yaptığı sert ortada topa dokunan Ante Rebic (haber metninde Silva yazılmış, doğrusu Rebic olmalı), skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın son dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu. 90+5. dakikada Beşiktaş'ın Arroyo ile bulduğu gol, pozisyonun başlangıcında bir faul yapıldığı gerekçesiyle VAR incelemesi sonucunda geçerli sayılmadı. Kalan uzatma dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 39'a yükseltirken, Beşiktaş ise 59 puana ulaştı. Alanyaspor, güçlü rakibi karşısında aldığı bu 1 puanla ligde rahat bir nefes aldı. Pereira’nın öğrencileri ligin 37. Haftasında deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak.