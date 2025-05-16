Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemlerini açıkladı. Ligde kalma mücadelesi veren temsilcimiz Corendon Alanyaspor'un evinde ağırlayacağı Beşiktaş maçında orta hakem olarak Mehmet Türkmen görevlendirildi.

Alanyaspor için hayati önem taşıyan bu karşılaşmada Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Kurt olarak belirlendi.

İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi olan Mehmet Türkmen'in bu sezon Alanyaspor ile olan geçmiş karnesi dikkat çekiyor. Türkmen, bu sezon Alanyaspor'un Süper Lig'de görev aldığı sadece iki maçta düdük çaldı ve bu karşılaşmalar Fenerbahçe ile Galatasaray'a karşı oynanan ve Alanyaspor'un puan alamadığı mücadeleler oldu.

Öte yandan, Mehmet Türkmen'in Beşiktaş'ın bu sezon görev aldığı maçlardaki performansı ise siyah beyazlı taraftarları umutlandırıyor. Türkmen, Beşiktaş'ın Süper Lig'de yönettiği üç karşılaşmada da Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı.

Alanyaspor taraftarları, ligde kalma yolunda büyük önem taşıyan bu kritik maçta hakem kararlarının adil olmasını beklerken, Mehmet Türkmen'in yönetim göstereceği performans merakla bekleniyor.



İşte 36. haftada görev alacak hakemler:

