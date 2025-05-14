Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı dorukta! Süper Lig'in iki güçlü ekibi Galatasaray ve Trabzonspor, kupayı müzesine götürmek için bugün Gaziantep Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak olan kritik mücadeleyi Hakem Cihan Aydın yönetecek.

Bu önemli finalde VAR hakemi olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı ATV ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler.

Müsabakayı kazanan taraf, 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu unvanını elde edecek. Normal sürede eşitlik bozulmaması halinde, 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitlik sürerse, şampiyonu seri penaltı atışları belirleyecek.

Türkiye Kupası tarihinde Galatasaray'ın büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce 23 kez finalde yer alırken, 18 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi. Trabzonspor ise 16 kez final oynadığı bu önemli organizasyonda 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu istatistikler ışığında, Gaziantep'te kıran kırana bir mücadele bekleniyor.