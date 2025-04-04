Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ve futbolcu Tonny Vilhena, Bodrum FK maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Pereira, iç saha avantajını kullanarak galibiyet hedeflediklerini belirtirken, Vilhena ise taraftar desteğiyle zafere ulaşacaklarına inandığını söyledi..

Teknik adam Joao Pereira, “Bu maçtan farklı olarak tabi ki içeride, evimizde oynayacağız. Bu maçta çok istekliyiz. Daha iyi, daha çok gol pozisyonuna girmemiz gerekiyor. Daha çok savaşmamız gerekiyor. İkili mücadelelerde daha güçlü olmamız gerekiyor. Çünkü evimizde oynuyoruz. Aynı motivasyonla hazırlandık. Artık sezon sonuna kadar bizim için her maç önemli. Bizim için her maç final değerinde. Burada, kendi sahamızda kazanmak istiyoruz" dedi.

Gazetecilerin Bodrum FK’nın teknik direktörünün de Portekizli olması ve rakip takımın 7 maçta sadece 1 gol yediği sorması üzerine Pereira, "Ben Bodrumspor’un hocası Morales’i çok iyi tanıyorum. Bencifa’dayken ben daha alt takımdayken benim hocalığımı yapmış bir hoca. O yüzden onu çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir hoca olduğu için Bodrumspor’a geldiğinden beri çok iyi geliştiler. Çok daha iyiye gittiler. Daha çok puan aldılar. Rakip de nasıl bir durumda olduğunun farkında. Onlar da zor bir durumda. Onlar için de çok önemli bir maç olacak. O yüzden çok iyi defans yapıyorlar. Çok fazla oyuncu ile defans yapıyorlar özellikle. Defans yapıp genellikle geçiş oyunu oynamaya çalışan bir takım. Biz bunlara, hepsine hazırız. Çalışıyoruz bunlara. Rakibin güçlü yanlarını biliyoruz. Biz hepsine hazır olacağız. Onlar için önemli bir maç ama bizim için daha önemli. Biz evimizde oynuyoruz. Biz rakibin yapacağı her şeye hazır olup bu maçı kazanacağız" diye konuştu.

Teknik Direktör Pereira şöyle devam etti; "Taraftara mesajım şu olacak. Lütfen stada gelsinler. Çünkü stada geldiklerinde onların da desteğiyle biz daha güçlü olacağız. Biz daha güçlü oldukça da saha içerisinde kendi sorumluluklarımızı daha iyi yerine getireceğiz. Bu şekilde taraftarımızın desteği ile hep birlikte kendi sahamızda ilk galibiyetimizi almış olacağız."

Çalışmaların iyi gittiğini belirten başarılı oyuncu Tonny Vilhena ise şunları söyledi: "Bizim için çok önemli bir maç. Hafta içinde de çok iyi hazırlandık bu maça. Antrenmanlarımız çok iyi geçti ve hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Alanyaspor bu sezon iç sahada çok daha başarılı. Taraftarlarımız bize gerçekten her maç çok iyi destek veriyor. Bizim de onlara bu destekleri için en iyi şekilde karşılık vermemiz gerekiyor. Pazar günü de umarım bunu başaracağız" diye konuştu.

Kendi performansı ile ilgili de değerlendirme de bulunan Vilhena, "Aslında kendimi çok iyi hissediyorum. Çok fit hissediyorum şu anda. İlk başlarda, ilk geldiğimde herkes beni çok sıcak karşıladı. Bu benim için çok önemliydi. Mutlu olunca da yaptığınız işi daha iyi yapıyorsunuz. Daha da iyi olabileceğini düşünüyorum. Çalışıyoruz. Devam edeceğiz. Umarım hep birlikte çok güzel şeyler başaracağız”