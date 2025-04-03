Alanyaspor taraftarları, Süper Lig yolunda kritik bir öneme sahip olan Bodrum FK maçı öncesinde, Alanya Şoförler Odası Salonu'nda bir araya gelerek tarihi bir taraftar seferberliği başlattı. Şehri stadyuma davet etmek amacıyla yapılan toplantıda, Alanya halkının maça en yüksek katılımı sağlaması için bir dizi önemli karar alındı.

Taraftarlar, maça ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla şehrin dört bir yanından ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek. Avsallar Saat Kulesi, Konaklı Saat Kulesi, Alanyaspor Store önü ve Mahmutlar Store önünden kalkacak otobüsler, taraftarları stadyuma taşıyacak.

Takıma moral vermek amacıyla Cumartesi günü saat 20.00'de Alanyaspor tesislerinde bir ziyaret gerçekleştirilecek. Ayrıca, tüm köy muhtarlarıyla irtibata geçilerek, maça gelmek isteyen herkesin stadyuma ulaşımı sağlanacak.

Taraftar gruplarının en dikkat çekici kararlarından biri ise, kadınlar, çocuklar, öğrenciler ve öğretmenlere yönelik oldu. Maça gelecek olan bu gruplara, Passolig olmak şartıyla maç günü Passolig veznesinden ücretsiz bilet tanımlaması yapılacak.

Alanyaspor taraftarları, bu kritik maçta takımlarını yalnız bırakmayacaklarını ve stadyumu bir futbol şölenine çevireceklerini belirtti. Tüm Alanya halkı, 13.30'da stadyuma davet edildi.