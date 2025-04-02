Nesine 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Alanya 1221 FK, deplasmanda Anadolu Selçukspor ile karşı karşıya geldi. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Alanya 1221 FK, rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Alanya ekibi, ilk dakikalardan itibaren rakip kalede etkili oldu. Maçın ilk yarısında bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde giren mavi beyazlılar, ikinci yarıda da baskılı oyununu sürdürdü ve iki gol daha bularak skoru 3-0'a getirdi.

Alanya 1221 FK'nın gollerini Enes Toptan, Ali Yiğit Özten ve Yusuf Efe Saydam kaydetti.

Bu galibiyetle puanını artıran Alanya 1221 FK, ligdeki iddiasını sürdürdü. Takımın teknik heyeti ve oyuncuları, maç sonrası yaptıkları açıklamada, taraftarlarına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, ligde kalan maçlarda da aynı performansı sergileyeceklerini belirtti.

Anadolu Selçukspor ise bu mağlubiyetle ligde zor bir duruma düştü. Takım, önümüzdeki maçlarda toparlanarak puanlar kazanmak için mücadele edecek.