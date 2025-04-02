Süper Lig temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ligin 29. haftasında 6 Nisan Pazar günü saat 13.30'da Gain Park Stadyumu'nda Bodrum FK ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Düşme potasına yakın olan Alanyaspor, bu önemli maç öncesinde taraftarlarını tribünlere çekmek için bilet fiyatlarında indirime gitti. Kale arkası tribün biletleri 50 TL, Maraton tribün biletleri ise 100 TL olarak belirlendi. Ayrıca öğrenciler için ise maça girişlerde kolaylık sağlanacağı öğrenildi. Konu ile ilgili detaylı açıklama kulüp tarafından yayımlanacak.

Maç öncesinde Alanyaspor taraftar grupları, Alanya halkına çağrıda bulunarak takımlarını desteklemeye davet etti. Taraftar grupları, "Bugün sahip çıkmazsak yarın çok geç olabilir! Alanyaspor bu şehrin en büyük değerlerinden biridir ve bu mücadelede yalnız bırakılmamalıdır. Bu takım düşerse, sadece bir futbol takımı düşmez! Şehrimizin marka değeri düşer. O yüzden diyoruz ki; şimdi tribünleri doldurmanın, 90 dakika boyunca susmadan destek vermenin tam zamanıdır!" ifadeleriyle Alanya halkını stadyumu doldurmaya ve takımlarına destek olmaya çağırdı.

Bu kritik maç öncesinde Alanyaspor'un taraftar desteğine ihtiyacı olduğu açıkça görülüyor. Yapılan çağrılarla Alanya halkının stadyumu doldurarak takımlarına destek vermesi bekleniyor.