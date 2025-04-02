Temsilcimiz Corendon Alanyaspor'un Süper Lig'deki hayati öneme sahip Bodrum FK maçı öncesinde, Tershane Taraftar Grubu Başkanı Ali Özdemir, tüm Alanya halkına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Özdemir, "Bu maç, sadece bir futbol karşılaşması değil, şehrimizin kader maçıdır. Alanyaspor'un düşmesi, sadece bir takımın değil, şehrimizin marka değerinin de düşmesi anlamına gelir" dedi.

Özdemir, Alanya'nın tüm dinamiklerine, iş adamlarına, sivil toplum kuruluşlarına, belediyeye ve halka seslenerek, "Şimdi tribünleri doldurmanın, 90 dakika boyunca susmadan destek vermenin tam zamanıdır. Şehrin ileri gelenlerini sosyal medyada değil, tribünde görmek istiyoruz. Maddi-manevi desteklerinizi esirgemeyin, takımımızın yanında olun. Alanyalı gençler, bu dava sizin davanız! Tribüne gelin, takımımızın yanında durun. Tüm Alanyaspor taraftarları, maçın başından sonuna kadar Alanyaspor'un arkasında duracağız! Pazar günü herkes Oba Stadyumu'na!" şeklinde konuştu.

Özdemir'in bu çağrısı, Alanyaspor'un kritik maçında tüm şehrin kenetlenmesi ve takıma destek olması gerektiğinin altını çizdi:



‘’ Süper Lig'de kritik konumda olan takımımız, Bodrumspor karşısında hayati bir mücadeleye çıkıyor.

Buradan tüm ALANYA'ya, şehrin dinamiklerine, iş adamlarına, sivil toplum kuruluşlarına, belediyemize ve halkımıza sesleniyoruz!

Bugün Sahip çıkmazsak yarın çok geç olabilir! Alanyaspor bu şehrin en büyük değerlerinden biridir ve bu mücadelede yalnız bırakılmamalıdır.

Bu takım düşerse, sadece bir futbol takımı düşmez! Şehrimizin marka değeri düşer, O yüzden diyoruz ki; şimdi tribünleri doldurmanın, 90 dakika boyunca susmadan destek vermenin tam zamanıdır!

Şehrin ileri gelenleri! Sizi Sosyal medyada değil tribünde görmek istiyoruz! Maddi-manevi desteğinizi esirgemeyin, takımımızın yanında olun!

Alanyalı gençler! Bu dava senin, benim, bizim! Tribüne gelin, takımımızın yanında durun!

Tüm Alanyaspor taraftarları! Maçın başından sonuna kadar Alanyaspor'un arkasında duracağız! Pazar günü herkes Oba Stadyumu'na! ’’

