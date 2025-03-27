Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında yarın Antalyaspor ile oynayacağı kritik derbi maçına büyük bir heyecanla hazırlanıyor. Corendon Park Airlines Stadyumu’nda gerçekleşecek olan Antalya derbisi saat 16.00’da başlayacak. Bu kritik karşılaşmada Ankara Bölge hakemlerinden Burak Pakkan düdük çalacak. Turuncu Yeşilli ekip, yeni teknik direktörü Joao Pereira liderliğinde galibiyet hedefiyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.



Dün, tesislerinde gerçekleştirdikleri antrenmanla maç hazırlıklarına devam eden turuncu yeşilli futbolcular, teknik direktör Pereira yönetiminde taktiksel ağırlıklı bir çalışma yaptı. Antrenmanda oyuncuların motivasyonunun yüksek olduğu gözlemlenirken, hedeflerinin sadece 3 puan almak olduğu vurgulandı.



Alanyaspor, bu önemli maçı kazanarak hem ligdeki konumunu güçlendirmeyi hem de taraftarlarına çifte bayram yaşatmayı amaçlıyor. Almanya'dan gelen destek ve heyecan, Alanyaspor camiasını daha da kenetleyen bir faktör oldu. Taraftarlar, takımın sahadan galibiyetle ayrılacağını umut ediyor.