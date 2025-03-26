Alanyaspor'un yeni teknik direktörü João Pereira, takımla ilk antrenmanını yaptığı sırada, taraftar gruplarının sıcak desteğiyle karşılaştı. Yörükler ve Tersane taraftar gruplarının temsilcileri, Alanyaspor Tesisleri’ne gelerek Pereira’ya çiçek takdim etti.



Taraftar temsilcileri, bu anlamlı ziyaretle, Pereira’ya Onvo Antalyaspor maçı öncesinde başarılar dileyerek, takımın yanında olduklarını vurguladı. Çiçeklerini takdim eden taraftarlar, Pereira’ya, "Alanyaspor’a ve bu kutsal forma için elinizden geleni yapacağınıza eminiz. Sizi desteklemekte kararlıyız" mesajını ilettiler.