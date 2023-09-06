Online tatil rezervasyon portalı lastminute.com'un verilerine göre, 2023 yılının temmuz ve ağustos aylarında yapılan rezervasyonlar 2022'nin aynı döneminin yüzde 27 üzerine çıktı

Bu dönemde rezervasyon yapanların yüzde 35'inin her şey dahil tatil rezervasyonu yaptırdığı belirtilen araştırmada "Bu da İngilizlerin ekstra tatil maliyetlerinden kaçınmak istediğini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

İngilizlerin yaz tatili tercihinde İspanya'nın ilk sırada yer aldığı belirtilirken, onu İtalya, Yunanistan, Hollanda ve Portekiz'in takip ettiği kaydedildi.

Öte yandan, rezervasyon artışında ise Türkiye ve Malta öne çıkıyor. Lastminute'ün verilerine göre, Malta rezervasyonları yüzde 78 artarken Dalaman talebinde yüzde 125, Antalya talebinde ise yüzde 56 büyüme kaydedildi.

KAYNAK: Turizm Güncel