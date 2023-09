İnternetin günlük hayattaki önemi her daim güncelliğini koruyor. Lider İnternet Değişim operatörü DE-CIX tarafından yapılan “Tatilde İnternet Kullanım Alışkanlıkları” araştırmasının sonuçlarına göre 2023 yazını geride bırakırken tatil sezonunda da kullanıcıların ihtiyaçlarından biri internet olarak öne çıkıyor. Öyle ki, tatilde internet kullanmayanların oranı yalnızca %1. Ayrıca, Türkiye’de internet kullanıcılarının %21’i tatilde internet kullanımını artırdığını belirtirken %33’ü standart internet kullanım düzenini koruduğunu belirtiyor.

Yaz boyunca 35 yaş üstü e-posta gönderip almaktan; Z kuşağı eğlencesinden vazgeçmiyor

Kuşaklar arası farklılıklar, tatilde de olsak internet kullanım tercihlerinde bile kendisini gösteriyor. Tatilde streaming platformları genç kuşakların, e-posta göndermek ise 35 yaş üstünün radarında. Araştırma sonuçlarına göre 35-50 yaş arası tatilde bile iş takibini sürdürebilmek isterken genç kuşak ise favori dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemiyor. Araştırmaya katılan 18-24 yaş arası Z kuşağı gençler tatilde internet kullanımını %35’lik bir oran ile Netflix, Spotify, YouTube gibi streaming platformları için tercih ederken, 35-50 yaş arası katılımcılar ise %26’lık bir oranda tatil döneminde de sıklıkla e-posta uygulamalarını kullanıyor. Öte yandan araştırma sonuçları %78 ile sosyal medya uygulamalarına olan ilginin 18-50 yaş arası hiçbir katılımcıda değişmediğini ve %82 ile de sosyal medyayı kadınların özellikle tatilde erkeklerden daha sık kullandığını ortaya koyuyor.

Hızlı ve ücretsiz internet beklentisi konum seçmiyor

Katılımcılar tatil süresince internetten en önemli beklentileri arasında birinci sıraya %76 ile ücretsiz WiFi kullanımını, ikinci sıraya ise %73 ile yüksek hızı yerleştiriyor. Bu beklentileri üçüncü sırada %49 ile geniş bir kapsama alanı özelliği takip ediyor.

Telefonların kapatıldığı ve dünyadan tamamen koptuğumuz tatillerin sonu gelmiş olabilir

DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen, araştırma sonuçları ile ilgili şu yorumu yapıyor: “Artık çevrimdışı tatiller yerine her zaman “online” olduğumuz ve bağlantımız koptuğunda tedirgin hissettiğimiz tatil dönemleri yaşıyoruz. Bugünlerde tatil konaklama yerleri seçerken öncelikli kriterlerimiz arasında güvenilir bir WiFi ve daha ıssız bölgelerde bile bizi yarı yolda bırakmayacak bir internet bağlantısı yer alıyor. Genç kuşaklarda tatil ile günlük yaşam arasındaki internet ihtiyaçları ve tercihleri değişiklik göstermezken diğer tarafta özellikle 35-50 yaş aralığı, hava durumuna, navigasyondan yol tarifine ve e-postalarına her zaman ulaşmak istiyor. Motivasyon ne olursa olsun internet kullanımına duyulan ihtiyaç her yaz olduğu gibi 2023 yazında da değişmedi, hatta arttı.”