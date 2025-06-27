Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesi ilk önemli transfer hamlesini yaptı. Kulüp, Bandırmaspor'un 24 yaşındaki yetenekli sol kanat oyuncusu İbrahim Kaya ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. Bu transfer, 2025-2026 sezonu için yapılan erken ve dikkat çekici çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Bugün Bandırmaspor'un başarılı oyuncusu İbrahim Kaya kardeşimizi kadromuza kattık. İbrahim, Bandırmaspor'da çok iyi bir sezon geçirdi ve kulübüne önemli katkılar sağladı. İnşallah Alanyaspor'a da daha fazlasını sağlayacaktır. Buna inanıyoruz ve performansının Süper Lig'de daha da üzerine koyarak devam edeceğine inanıyorum. Hem İbrahim'e hem de Alanyaspor'umuza hayırlı uğurlu olsun," ifadelerini kullandı.

Alanyaspor formasıyla ilk Süper Lig deneyimini yaşayacak olmanın heyecanını taşıyan İbrahim Kaya ise şunları söyledi: "Başkanımızın güzel dilekleri için teşekkür ediyorum. Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Alanyaspor gibi Süper Lig'in köklü camialarından birinde mücadele etmek benim için onurdur. Bandırmaspor'dan geldim, orada bir final kaybettik. Oradaki tüm personelimize, başkanımıza, hepsine teşekkür ediyorum. Burada yeni bir sayfa açıyorum. Süper Lig'de ilk sezonum. İnşallah hayallerimi bu camiada gerçekleştireceğim ve bu forma için mücadele edeceğim."