Alanya, spor tarihinde altın harflerle yazılacak bir ana tanıklık etti: Şehrin ilk binicilik spor kulübü olan Dynasty Binicilik Spor Kulübü, 24 Haziran'da Türkiye Binicilik Federasyonu'na resmen kabul edildi. Bu gelişme, Alanya'yı Türkiye'nin prestijli spor merkezleri arasına taşıyan önemli bir adım olarak tarihe geçti.

Dynasty Binicilik Spor Kulübü, Türkiye Binicilik Federasyonu'nun sıkı denetimlerinden başarıyla geçti ve tüm gereklilikleri eksiksiz yerine getirerek tam akreditasyon kazandı. Bu kabul, Alanya için sadece spor alanında değil, turizm ve imaj açısından da yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Artık Alanya'da sadece tatil yapmakla kalmayıp, olimpik bir spor dalı olan dresaj, engel atlama ve üç günlük yarışma (eventing) gibi disiplinlerde Federasyon'un en yüksek standartlarına uygun eğitim alma fırsatı doğdu.

Dynasty Binicilik Spor Kulübü Başkanı Ekaterina Gündüz, bu tarihi gelişmeyle ilgili duygularını dile getirdi: "Bizim için bu sadece bir gurur kaynağı değil, şehrimiz ve bölgedeki spor camiası için çok önemli bir imaj sıçraması. Artık Alanya'da sporcu yetiştirmek, eğitim vermek ve Federasyon'un standartlarına uygun turnuvalar düzenlemek için tam donanımlı bir merkezimiz var."

Bu büyük adım, Alanya'nın Türkiye'nin önemli spor başkentleri arasındaki yerini sağlamlaştırma yolunda atılan güçlü bir başlangıç. Dünyanın en prestijli ve zarif sporlarından biri olan biniciliğin Alanya'daki gelişiminin bu onayla birlikte ivme kazanması bekleniyor.