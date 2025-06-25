Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 3. Lig Kulüpler Birliği'nin talebini değerlendirdi ve 2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig'in bölgesel esaslara göre 4 grupta oynanmasına karar verdi. Bu kararla birlikte, Alanya'mızın temsilcisi Alanya 1221 FK'nın yeni sezondaki rakipleri de belli oldu.
Mavi-beyazlı ekip, şüphesiz en zorlu gruplardan biri olan TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alacak. Bu grupta dikkat çeken üç takım var: Türk futbolunun köklü kulüpleri, geçmişte Süper Lig tecrübesi yaşamış Eskişehirspor, Karşıyaka ve Altay. Bu üç ekibin varlığı, grubun rekabet seviyesini oldukça yükseltecek. Alanya 1221 FK'yı yeni sezonda dolu tribünler ve kritik deplasmanlar bekliyor olacak.
Alanya 1221 FK'nın yer aldığı 3. Lig 4. Grup takımları ise şöyle:
- Afyonspor
- Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü
- Altay
- Anadolu Üniversitesi
- Ayvalıkgücü Belediyespor
- Balıkesirspor
- Belediye Kütahyaspor
- Bornova 1877
- Denizli İdmanyurdu Güreller SK
- Efeler 09 SK
- Eskişehirspor
- İzmir Çoruhlu FK
- Karşıyaka
- Ülkea Nazillispor
- Tire 2021 FK
- Uşak Spor
Alanya ekibi, yeni sezonda hedefini yüksek tutarak bu zorlu gruptan başarılı bir şekilde çıkmayı hedefliyor. Taraftarların da büyük bir heyecanla beklediği bu yeni dönemde, Alanya 1221 FK'nın performans sergileyeceği merak konusu.