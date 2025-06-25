Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 3. Lig Kulüpler Birliği'nin talebini değerlendirdi ve 2025-2026 sezonunda TFF 3. Lig'in bölgesel esaslara göre 4 grupta oynanmasına karar verdi. Bu kararla birlikte, Alanya'mızın temsilcisi Alanya 1221 FK'nın yeni sezondaki rakipleri de belli oldu.

Mavi-beyazlı ekip, şüphesiz en zorlu gruplardan biri olan TFF 3. Lig 4. Grup'ta yer alacak. Bu grupta dikkat çeken üç takım var: Türk futbolunun köklü kulüpleri, geçmişte Süper Lig tecrübesi yaşamış Eskişehirspor, Karşıyaka ve Altay. Bu üç ekibin varlığı, grubun rekabet seviyesini oldukça yükseltecek. Alanya 1221 FK'yı yeni sezonda dolu tribünler ve kritik deplasmanlar bekliyor olacak.

Alanya 1221 FK'nın yer aldığı 3. Lig 4. Grup takımları ise şöyle:

Afyonspor

Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü

Altay

Anadolu Üniversitesi

Ayvalıkgücü Belediyespor

Balıkesirspor

Belediye Kütahyaspor

Bornova 1877

Denizli İdmanyurdu Güreller SK

Efeler 09 SK

Eskişehirspor

İzmir Çoruhlu FK

Karşıyaka

Ülkea Nazillispor

Tire 2021 FK

Uşak Spor

Alanya ekibi, yeni sezonda hedefini yüksek tutarak bu zorlu gruptan başarılı bir şekilde çıkmayı hedefliyor. Taraftarların da büyük bir heyecanla beklediği bu yeni dönemde, Alanya 1221 FK'nın performans sergileyeceği merak konusu.