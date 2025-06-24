Alanyaspor'da transfer dönemi hareketliliği devam ederken, turuncu-yeşilli ekip kadrosundaki isimlerden biriyle daha yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos FC'de kiralık olarak forma giyen Anderson Silva ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedildi.

27 yaşındaki Brezilyalı forvetin Alanyaspor ile 2027 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyordu. Kulüple olan bağlarını koparan Anderson Silva, kariyerine Pafos FC'de devam etme kararı aldı. Başarılı futbolcu, kiralık olarak forma giydiği Güney Kıbrıs ekibiyle 2028 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşmeye imza attı.

Alanyaspor Kariyeri ve Golleri

Anderson Silva, Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de 11, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma şansı bulmuştu. Brezilyalı oyuncu, turuncu-yeşilli ekip adına toplam 2 gol kaydetmişti.