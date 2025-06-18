Corendon Alanyaspor'un yeni sezon hazırlıkları için kamp programı belirlendi. Turuncu-yeşilli ekip, üç aşamalı bir kamp dönemi geçirecek.

Sezon Öncesi İlk Buluşma Alanya'da

Alanyasporlu futbolcular ve teknik heyet, yeni sezonun ilk antrenmanları için 1 Temmuz Salı günü Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bir araya gelecek. Takım, yaklaşık bir hafta boyunca Alanya'da çalışmalarını sürdürecek ve fiziksel hazırlıklarına başlayacak.

Yüksek İrtifa Kampı Erzurum ve Erciyes'te

Alanya'daki ilk etabın ardından Corendon Alanyaspor, 7 Temmuz Pazartesi günü ikinci etap hazırlık kampı için Erzurum'a gidecek. Ekip, Palandöken İlçesi'ndeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 18 Temmuz Cuma gününe kadar antrenmanlarına devam edecek.

Erzurum kampının ardından iki günlük bir izne ayrılacak olan takım, 21 Temmuz Pazartesi günü üçüncü ve son etap hazırlık kampı için Kayseri'ye geçecek. Corendon Alanyaspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapacağı hazırlıkları 31 Temmuz Perşembe günü tamamlayarak yeni sezona hazır hale gelecek.

Taraftarlar, yeni sezon öncesi takımın kamp sürecini ve performansını yakından takip edecek.



