Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) elde ettiği sayısız başarıyla adından söz ettiren milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de boy gösterecek.

Pramac Yamaha takımından yapılan açıklamaya göre, Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonu itibarıyla takıma katılacak. Bu transferle birlikte Razgatlıoğlu, MotoGP'de yarışan ilk Türk sürücü olarak motor sporları tarihimize adını altın harflerle yazdıracak.

Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'ye geçişi, sadece kendi kariyerinde bir dönüm noktası olmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin motor sporları tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarı olarak da kayda geçiyor. Bu tarihi adım, Türk gençlerine ilham kaynağı olacak ve motor sporlarına olan ilgiyi daha da artıracak nitelikte.

Pramac Yamaha takımı, geçtiğimiz sezonu Ducati ile tamamlamış, bu sezon ise Yamaha ile yarışmaya başlamıştı. Toprak Razgatlıoğlu'nun bu prestijli takıma katılması, onun motor sporları dünyasındaki yeteneğinin ve potansiyelinin uluslararası düzeyde bir kez daha tescillenmesi anlamına geliyor.