Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Corendon Alanyaspor, GAİN Park Stadyumu’nda NG Sivasspor’u konuk etti. Alanya ekibi, ligdeki son maçında rakibini etkili bir futbolla 2-0 mağlup ederek taraftarlarına galibiyet sevinci yaşattı.

Karşılaşmanın ilk yarısında kontrolü elinde tutan Corendon Alanyaspor, 33. dakikada Enes Keskin’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golle soyunma odasına avantajlı giren turuncu-yeşilliler, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü.

Maçın 66. dakikasında sahneye çıkan Arda Usluoğlu, attığı golle farkı ikiye çıkararak takımını 2-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca, Corendon Alanyaspor ligin son maçından 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve sezonu moralli bir şekilde tamamladı.

Yusuf Özdemir’e 100. Maç Plaketi

Mücadele öncesi anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, turuncu-yeşilli formayla 100. resmi maçına çıkan başarılı futbolcu Yusuf Özdemir'e özel bir forma ve plaket takdim ederek bu önemli başarısını kutladı. Bu anlar, stadyumdaki taraftarlar tarafından büyük alkış aldı.