Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'deki 2024-2025 sezonunun son maçında taraftarlarının önünde Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, Gain Park Stadı'nda oynanacak. Turuncu Yeşilli ekip geçtiğimiz hafta deplasmanda Konyaspor’u yenerek ligde kalmayı garantileyerek yarın ki karşılaşmaya rahat çıkacak.



Pereira’nın öğrencileri, Trendyol Süper Lig’in 38’inci haftasında evinde oynayacağı Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Daha sonra top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Mücadeleyi yönetecek hakem heyeti de belli oldu. Karşılaşmada düdük, Ankara bölgesi üst klasman hakemi Kadir Sağlam'ın elinde olacak. Sağlam'ın yardımcı hakemliklerini Kemal Elmas ve Mert Bulut yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Furkan Aksuoğlu üstlenecek. Kadir Sağlam, son olarak Alanyaspor'un Gaziantep FK deplasmanında oynadığı maçı yönetmişti.