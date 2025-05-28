Corendon Alanyaspor'un, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında kendi sahasında Net Global Sivasspor'u konuk edeceği maçın biletleri bugün satışa sunuldu. Ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig’de kalmayı garantileyen temsilcimiz Alanyaspor’un kapanış maçında taraftarların tribünleri doldurması bekleniyor.

Öğrenci, Öğretmen ve Kadınlara Özel Fırsat!

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmayı izlemek isteyen öğrenci ve öğretmenler için özel bir uygulama başlatıldı. Buna göre, öğretmenler ve öğrenciler, okul müdürlüklerine kayıt yaptırmaları halinde vizeli Passolig kartlarına ücretsiz olarak bilet tanımlaması yaptırabilecekler.

Kadın taraftarlar için de benzer bir imkan sunuldu. Kadın taraftarlar, Passolig'in kulüp ofisinden, maç günü ise yalnızca stadyum ofisinden ücretsiz olarak bilet tanımlatabilecekler. Bu uygulamanın, son haftaya denk gelen bu önemli mücadelede kadınların ve gençlerin tribünlerdeki yerini almasını teşvik etmesi amaçlanıyor.
şunu diyen bir yazı 'trendyol SüperLig ALANYASPOR SİVASSPOR 1967 ទើ 31.05.2025 19.00 GAIN PARK STADYUMU CORENDON AIRLINES MARATON TRİBÜNÜ BİLETLER SATIŞTA CORENDON AIRLINES KUZEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ 100 GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ 50 MİSAFİR TRİBÜNÜ 50 50 65 t' görseli olabilir

Kaynak: Haber Merkezi