Trendyol Süper Lig’in son deplasman maçında Konyaspor’a konuk olan Corendon Alanyaspor, rakibini Ui-Jo Hwang ve Yusuf Özdemir’in golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu kritik galibiyet, Alanyaspor için ligde kalma yolunda hayati bir önem taşıyordu.

Maçın başından sonuna kadar büyük bir mücadele sergileyen temsilcimiz, özellikle ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı. Ui-Jo Hwang’ın fileleri havalandırmasıyla öne geçen Alanyaspor, Konyaspor’un beraberlik golüne rağmen Yusuf Özdemir’in attığı golle tekrar üstünlüğü ele geçirdi ve maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyet sonrası Bodrumspor’un Kayserispor ile berabere kalmasıyla, matematiksel olarak ligde kalmayı garantileyen Corendon Alanyaspor, camiasına büyük bir sevinç yaşattı. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Alanyaspor, ligde kalmayı başararak önümüzdeki sezona daha umutlu bakma fırsatı yakaladı.

Öte yandan, ligde kalma mücadelesi veren takımlar arasında yer alan Sivasspor’un ardından Bodrumspor da Trendyol Süper Lig’e veda eden ikinci takım oldu. Bu sonuçlarla birlikte ligde kalma mücadelesi de büyük ölçüde netleşmiş oldu.