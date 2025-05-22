Trendyol Süper Lig'de şampiyonun belli olmasının ardından tüm dikkatler ligden düşecek son takıma çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 37. haftada oynanacak karşılaşmaların programını ve görev alacak hakemleri açıkladı. Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un küme düşmesi kesinleşirken, ligden düşecek 4. takımın hangisi olacağı son maçlara kaldı.

Ligde kalma mücadelesi veren Corendon Alanyaspor, bu kritik haftada deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Alanyaspor için büyük önem taşıyan bu karşılaşmada düdük Atilla Karaoğlan'da olacak. Karaoğlan'a bu mücadelede Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak bu kritik mücadele, Alanyaspor'un ligdeki geleceği açısından belirleyici rol oynayacak. Ligin ilk yarısında temsilcimiz Alanyaspor, rakibi Konyaspor’u evinde 2-1 mağlup etmişti. Turuncu Yeşilli ekip, deplasmanda da rakibi karşısında galip gelerek ligde kalma mücadelesinde rahat bir nefes almak istiyor.



İşte Atilla Karaoğlan'ın Alanyaspor ve Konyaspor Karnesi

Sakarya Bölgesi Üst Klasman Hakemlerinden olan Atilla Karaoğlan, kariyeri boyunca Alanyaspor'un toplamda 11 karşılaşmasında görev aldı. Alanya ekibi bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Karaoğlan, ev sahibi Konyaspor'un ise toplamda 9 maçında düdük çaldı. Yeşil-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.



