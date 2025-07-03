Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Akdeniz ekibi, futbolun yükselen yıldızları olarak gösterilen 19 yaşındaki Nijeryalı santrafor Uchenna Ogundu ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İzzet Çelik ile uzun süreli anlaşmalara imza attı. Ogundu ile 3 yıllık, Çelik ile ise 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, gençlere verdikleri önemin altını çizdi. Çavuşoğlu, "Her zaman gençlere öncelik veren ve şans tanıyan bir kulübüz. İki genç yeteneğimizi ailemize dahil ediyoruz. Uchenna Ogundu'nun Şanlıurfaspor'da olduğu gibi Alanyaspor'da da iyi bir çıkış yakalayacağına inanıyoruz. Adana Demirspor'dan tanıdığımız İzzet Çelik de geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergiledi. Bu transferlerin hem kulübümüze hem de futbolcularımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki her ikisi de Alanyaspor forması altında önemli başarılara imza atacak ve daha büyük kulüplere transfer olacaklar. Camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olsun, aramıza hoş geldiniz," ifadelerini kullandı.

Yeni takımına katıldığı için duyduğu mutluluğu dile getiren İzzet Çelik, "Başkanımıza buraya gelmem için gösterdiği çabadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu forma altında elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum," şeklinde konuştu.

Alanya'da sıcak bir karşılama gördüğünü belirten Uchenna Ogundu ise, "Başkanımıza ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Kulüpteki tüm personele de bana yakın davrandıkları için teşekkür ederim. Buraya geldiğim için çok mutluyum ve bugünden itibaren elimden gelenin en iyisini yaparak çalışmalarıma başlayacağım," dedi.

Bu transferlerle Corendon Alanyaspor, geleceğe yönelik kadro yapılanmasında önemli adımlar atmış oldu.