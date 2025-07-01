Trendyol Süper Lig temsilcimiz Corendon Alanyaspor'un 2025-2026 Süper Lig sezonu için harcama limiti, Kulüp Lisans Kurulu'nun 30 Haziran 2025 tarihli toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Kulüplerin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla belirlenen bu limitler, Corendon Alanyaspor'un gelecek sezon transfer ve kadro planlamalarında belirleyici olacak.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca hesaplanan limitlere göre, Corendon Alanyaspor'un 2025-2026 sezonu için belirlenen harcama limiti 669 milyon 229 bin 611 TL olarak açıklandı. Bu rakam, turuncu-yeşilli ekibin gelecek sezonda yapacağı transferler, futbolcu maaşları ve diğer profesyonel futbol takımı giderleri için kullanabileceği tavan bütçeyi gösteriyor.

Süper Lig'deki diğer takımların harcama limitleri ise şu şekilde sıralandı: Galatasaray A.Ş. 6 milyar 137 milyon 773 bin 446 TL, Fenerbahçe A.Ş. 4 milyar 816 milyon196 bin 233 TL, Beşiktaş A.Ş. 3 milyar 397 milyon 251 bin 589 TL ve Trabzonspor A.Ş. 2 milyar 341 milyon 275 bin 298 TL ile ilk dört sırayı paylaştı. Alanyaspor, bu büyük bütçeli kulüplerin gerisinde kalsa da, ligdeki birçok takımın üzerinde bir limite sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Örneğin, Onvo Antalyaspor'un 468 milyon 999 bin 111 TL'lik limiti, Alanyaspor'un bütçesinin önemini vurguluyor.

Kulüplerin bu limitleri belirli koşullar altında artırma imkanı da bulunuyor. Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın Ek XIII E maddesine göre, 15 Aralık'a kadar veya her iki transfer ve tescil döneminin son günü saat 18.00'e kadar yapılacak başvurularla Kulüp Lisans Kurulu'na limit artırımı için müracaat edilebiliyor. Bu durum, Alanyaspor'un da sezon içinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarına göre bütçesini esnetebileceği anlamına geliyor.

Alanyaspor yönetimi, belirlenen bu limit çerçevesinde transfer stratejilerini belirleyerek gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Taraftarlar da bu bütçenin transfer döneminde nasıl kullanılacağını merakla bekliyor.