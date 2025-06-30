Bu yıl beşincisi düzenlenen Geleneksel Alanya Belediyespor Ayak Tenisi Turnuvası, 26-29 Haziran tarihleri arasında Damlataş Kleopatra Plajı'ndaki Sultan Beach Ayak Tenisi Tesisleri'nde büyük bir katılımla tamamlandı. Ayak tenisi tutkunlarının yoğun ilgisini çeken organizasyon, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Alanya Belediyesi ve Alanya Belediyespor'un destekleriyle başarıyla gerçekleştirildi. Turnuvada dikkat çeken isimlerden biri de, Alanyaspor'un eski futbolcusu Sezer Özmen oldu.

11 Farklı İlden Takımlar Yarıştı, Özmen Ferdi Kategoride Öne Çıktı

Ayak tenisi gönüllüsü Şükrü Uysal koordinatörlüğünde gerçekleşen turnuvaya, 11 farklı ilden toplam 24 takım katıldı. Triple Men, Double ve Single olmak üzere üç ayrı kategoride kıyasıya geçen mücadeleler nefes kesti.

Triple Men kategorisinde birinciliği Muş Ayak Tenisi Takımı elde ederken, Alanya Belediyespor ikinciliği kazandı. Double kategorisinde Alanya Belediyesi gençler takımı şampiyon olurken, Damlataş F.C. ikinci, Sezar Takımı ise üçüncü sırada yer aldı. Single kategorisinde bireysel yetenekleriyle öne çıkan isimler ise Semih Yalçın, Furkan Yayan ve eski Alanyasporlu Sezer Özmen oldu.

Turnuvanın özel ödüllerinde ise Muş Ayak Tenisi Takımı en centilmen takım, Sezar Ayak Tenisi Takımı en iyi takım seçilirken, turnuvanın en iyi oyuncusu Semih Yalçın olarak belirlendi.

Ödüller Sahiplerini Buldu, Spor Turizmine Katkı Vurgulandı

Turnuvanın ödül törenine Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyespor Kulübü Müdürü Serdar Esen, Alanya Belediyespor Futbol Koordinatörü Gürsel Atay ve çeşitli otel ile işletme sahipleri katıldı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Organizasyonun, bölgedeki spor kültürünü pekiştirmenin yanı sıra farklı yaş gruplarını bir araya getirerek toplumsal kaynaşmaya katkı sağladığı belirtildi. Alanya'nın spor turizmi potansiyeline de olumlu yansımaları olan turnuvanın, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla büyüyerek devam etmesi hedefleniyor.