Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, bu akşam oynanan karşılaşmada Başakşehir'i konuk etti. GAİN Park Stadyumu'nda gerçekleşen maç, adeta bir gol festivali yaşattı. Maçın 13. dakikasında Alanyaspor'un Cordova ile bulduğu golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Ancak Başakşehir, 20. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle eşitliği sağladı. Alanyaspor, bu gole 3 dakika sonra Yusuf Özdemir ile yanıt vererek durumu 2-1 yaptı. Başakşehir, 29. dakikada yeniden dengeyi sağladı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarıda, 57. dakikada Crespo'nun karambolden bulduğu golle Başakşehir 3-2 öne geçti. Ancak Alanyaspor, son dakikalarında Richard ve Augusto ile peş peşe goller bularak durumu 4-3 yaptı. Maçın bitimine yakın Hadergjonaj’ın 90. dakikada attığı golle Alanyaspor, skoru 5-3’e getirdi. Başakşehir, 90+5. dakikada penaltı kazanarak Piatek ile durumu 5-4 yaptı. Bu sonuçla, Alanyaspor önemli bir 3 puan alırken, ligdeki mücadelesini sürdürmüş oldu.