Alanyaspor Rotayı Ziraat Kupasına Çevirdi! Trabzsonspor Maçı Hazırlıkları Başladı Alanyaspor Rotayı Ziraat Kupasına Çevirdi! Trabzsonspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, 25 Ocak Cumartesi günü saat 19:00’da Gain Park Stadyumu’nda İstanbul ekibi Başakşehir FK’yı ağırlayacak. Bu önemli mücadelenin hakemliğini üstlenen Emre Kargın, İzmirli bir üst klasman hakemi olarak dikkat çekiyor.

Emre Kargın daha önce Alanyaspor’un oynadığı 5 maçta görev almış ve bu karşılaşmalarda turuncu yeşilli ekip, 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek başarılı bir performans sergilemişti. Öte yandan, Başakşehir ise Kargın yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

Bu kritik karşılaşma için her iki takım da üç puan hedefiyle sahada yer alacak. Taraftarlar ise takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini almaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi