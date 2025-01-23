Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Corendon Alanyaspor, 25 Ocak Cumartesi günü saat 19:00’da Gain Park Stadyumu’nda İstanbul ekibi Başakşehir FK’yı ağırlayacak. Bu önemli mücadelenin hakemliğini üstlenen Emre Kargın, İzmirli bir üst klasman hakemi olarak dikkat çekiyor.

Emre Kargın daha önce Alanyaspor’un oynadığı 5 maçta görev almış ve bu karşılaşmalarda turuncu yeşilli ekip, 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek başarılı bir performans sergilemişti. Öte yandan, Başakşehir ise Kargın yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.



Bu kritik karşılaşma için her iki takım da üç puan hedefiyle sahada yer alacak. Taraftarlar ise takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini almaya hazırlanıyor.