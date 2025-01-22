Trendylol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, İstanbul ekibi Başakşehir'i Alanya'da konuk edecek. Kritik maç 25 Ocak Cumartesi günü GAİN Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Hafta sonu Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan turuncu yeşilli ekip, bir günlük iznin ardından antrenmanlarına hızla başladı.



Antrenmana ısınma koşuları ile başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalışmaları yaptı. İdmana taktik ve koordinasyon ağırlıklı çalışmalarla devam eden oyuncular, toplamda yaklaşık 1,5 saat süren bir idman gerçekleştirdi.

Corendon Alanyaspor'un bu kritik mücadeleye yönelik hazırlıkları bugün yapılacak olan antrenmanla devam edecek ve takımın hedefi galibiyet alarak ligdeki durumunu güçlendirmek olacak. Taraftarlar ise takımın bu önemli karşılaşmasında destek vermek için stadyumda yerlerini almayı bekliyorlar.