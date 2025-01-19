Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 3. Lig 3. Grup temsilcimiz Alanya 1221 FK, bugün Milli Egemenlik Stadyumu’nda Yozgat Belediyesi Bozok Spor ile karşı karşıya geldi. Tribünlerin dolu olduğu maçta heyecan dolu anlar yaşandı ve kıran kıran bir mücadele sergilendi.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarının başında Alanya 1221 FK’nin yeni transferi Oğuzhan Özleşen, yaptığı etkili vuruşla takımını öne geçirdi ve gol perdesini açtı (48'). Ancak rakip takım Yozgat Bozok Spor, maçın ilerleyen dakikalarında Atalay Yıldırım’ın kafa golüyle durumu eşitledi (78').

Maçın son anlarına girilirken büyük bir heyecan yaşandı ve Mavi Beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü Mustafa Acar, maçın bitimine sadece birkaç dakika kala kaydetti (90'). Bu galibiyetle birlikte Alanya temsilcisi puanını 20’ye çıkararak ligdeki sıralamasını yükselterek 7. sıraya yerleşti.

Alanya’nın futbolseverleri bu zorlu mücadelenin ardından büyük bir sevinç yaşarken, takımının gelecek maçlarında da başarılı olmasını umuyorlar.