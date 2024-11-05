Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi 5 Kasım Salı günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

58 takımdan 29 takımın seri başı olarak katıldığı 4. Tur kura çekiminde statü gereği karşılaşmalar küçük numara çeken takımın sahasında oynanacak.

Alanya Temsilcilerinin Rakipleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmelerinde rakibi Adıyaman FK’yi eleyerek 4. tura yükselmeyi başaran Alanya 1221 FSK’nin rakibi İstanbulspor oldu. 3-4-5 Aralık 2024 tarihlerinde tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak olan karşılaşma İstanbul’da oynanacak.

Süper Lig temsilcimiz Corendon Alanyaspor’un rakibi ise Fethiyespor oldu. Turuncu yeşilli ekip 3-4-5 Aralık 2024 tarihlerinde Fethiyespor’u evinde konuk edecek.



Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde:

-Samsunspor - 52 Orduspor

-Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor

-Konyaspor - Kepezspor

-Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

-Çaykur Rizespor - Silivrispor

-Hatayspor - Osmaniyespor

-Gaziantep FK - Batman Petrolspor

-Alanyaspor - Fethiyespor

-Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

-Karşıyaka - MKE Ankaragücü

-Ankara Demirspor - Kastamonuspor

-Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor

-Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı

-Sincan Bld. Ankaraspor - Etimesgut Belediyespor

-Amed Sportif - Adana 01 FK

-Çorluspor 1947 - Manisa FK

-İstanbulspor - Alanya 1221 FSK

-Iğdır FK - Muşspor

-Menemen FK - Elazığspor

-Fatih Karagümrük - Sarıyer

-İskenderunspor - Tire 2021 FK

-Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

-Karaman FK - Esenler Erokspor

-Ümraniyespor - Isparta 32 Spor

-1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

-Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

-Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

-24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

-Bursaspor - Vanspor