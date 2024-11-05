Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da Fatih Tekke'nin ligin 11. haftasında Bodrumspor ile oynanan maçın ardından yaptığı istifa açıklaması, takımın geleceği hakkında belirsizlik yarattı. Fatih Tekke’nin ayrılığı sonrası Alanyaspor’un başına kimin geçeceği ise merak konusu oldu. Yönetim henüz belli bir isim konusunda karar kılmazken taraftarlar Erol Bulut için kampanya başlattı.





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Bu süreçte, 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u çalıştıran ve elde ettiği başarılarla tanınan Erol Bulut'un adı yeniden anılmaya başlandı. Erol Bulut, Alanyaspor tarihine geçtiği döneminde maç başına 1,68 puan alarak kulübün en başarılı teknik direktörlerinden biri olmayı başarmıştı. İlk döneminde 8 hafta boyunca ligde liderlik koltuğunda oturan Bulut, takımını Süper Lig'de 5. sıraya taşıyarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandırmıştı.

Ayrıca, Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselen Alanyaspor, tarihindeki ilk finalinde Trabzonspor'a mağlup olmuştu. Bulut'un döneminde Fenerbahçe'ye karşı alınan 1 galibiyet ve 1 beraberlik, Galatasaray karşısında ise 4-1'lik galibiyet, taraftarın hafızasında yer edinen önemli anlar arasında bulunuyor.

Alanyaspor, yeni teknik direktörünü belirlerken Erol Bulut'un performansı ve kulüple olan geçmişi göz önünde bulundurulacak mı, bu sorunun yanıtı merakla bekleniyor. Alanyaspor camiasının geleceği için alacağı karar büyük önem taşıyor.