Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! 3. Eleme Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüp yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Alanya 1221 FSK’nin rakibi Adıyaman

3. Eleme Turu için gerçekleştirilen kura çekiminde, Alanya temsilcisi Alanya 1221 FSK’nin karşılaşacağı rakip belli oldu. Alanya 1221 FSK, bu aşamada Adıyaman FK ile mücadele edecek.

Bu turda, takımlar tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek. 29, 30 veya 31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bu karşılaşmalar, takımların turnuvadaki geleceğini belirleyecek. Kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler, futbolseverler arasında merak uyandırdı. İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeleri: