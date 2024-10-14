SMS Grup Efeler Ligi'nde On Hotels Alanya Belediyespor, Altekma ile karşı karşıya geldi. Ligin 2. hafta mücadelesinde, Alanya'daki 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen maçta On Hotels Alanya Belediyespor, rakibini 3-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşma, oldukça çekişmeli anlara sahne oldu. İlk seti 25-17’lik skorla kazanan Alanya ekibi, ikinci ve üçüncü setlerde 19-25 ve 18-25’lik sonuçlarla rakibine üstünlük sağladı. Ancak, On Hotels Alanya Belediyespor, son iki seti 25-17 ve 15-9’luk skorlarla kazanarak maçı 3-2'ye çevirip galibiyetle ayrılmayı bildi.

Maç boyunca taraftarlar da takımlarını coşkuyla destekleyerek, salonu doldurdular. Bu galibiyet, On Hotels Alanya Belediyespor’un sezon hedefleri açısından önemli bir moral kaynağı oldu. Takım, bu zaferle birlikte ligdeki başarısını sürdürme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.