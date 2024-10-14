Alanya Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanan Nesine 3. Lig 3. Grup 6. hafta maçında Alanya 1221 FSK, 1922 Konyaspor'u 3-1 yenerek sezondaki ilk galibiyetini elde etti.

Maçın başlama düdüğünden itibaren etkili bir oyun sergileyen Alanya 1221 FSK, 16. dakikada Ozan Karabacak'ın kaydettiği golle öne geçti. İlk yarıda üstünlüğünü sürdüren ev sahibi, 32. dakikada Ali Berke Timurcioğlu'nun attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

İkinci yarıda konuk takım 1922 Konyaspor, 60. dakikada Tuğrul Başkan'ın penaltı golüyle maça yeniden ortak olmayı denedi. Ancak Alanya 1221 FSK, 90+3. dakikada Ozan Karabacak'ın ikinci golüyle farkı yeniden artırdı ve maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Bu galibiyetle Alanya 1221 FSK, 5 maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 4’e yükseltti ve puan durumunda 15. sıraya yerleşti. Taraftarlarını sevindiren bu sonuç, takım için önemli bir moral kaynağı oldu.