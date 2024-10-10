TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Alanya 1221 FK, teknik direktörlük görevi için Murat Parlak ile anlaşmaya vardı. Ligde geride kalan 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak son sıraya demir atan mavi-beyazlı ekip, bu hoca değişikliği ile yeni bir başlangıç arayışında.

Murat Parlak, daha önce Belediye Derincespor ve Gümüşhanespor gibi galibiyetsiz takımlarda görev alarak başarılı sonuçlar elde etmişti. Geçtiğimiz sezon Fatsa Belediyespor’u çalıştıran Parlak, buradaki görevinde de Ordu ekibi ile son 10 maçta mağlubiyet yaşamayarak dikkat çekmişti.

Alanya 1221 FK taraftarları, yeni teknik direktörleri Murat Parlak ile birlikte takımın performansında bir yükseliş bekliyor. (Can KISA)