Futbolda lig maçlarıyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da devam ediyor. 26 Eylül’de 1. Tur maçlaryla başlayan ve 10-11-12 Ekim’de oynanan 2. Tur maçlarının ardından gözler, Süper Lig ekiplerinin de dahil olacağı 3. Tur maçlarına çevrildi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, 17 Ekim Salı günü saat 14.00’te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak. Kura çekimi A Spor tarafından canlı olarak yayınlanacak.

Bu turda kupa müsabakalarına, 2. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 25 takım ile Trendyol Süper Ligden 10 takım, Trendyol 1. Lig’den 11 takım, TFF 2. Lig’den 10 takım ve TFF 3. Lig’den 12 takım olmak üzere toplam 68 takım katılacak.

Profesyonel liglerde Antalya’yı temsil eden iki Alanya takımı, Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor ile TFF 3. Lig ekibi Armoni Alanya Kestelspor, Türkiye Kupası’na 3. Tur’da dahil oluyor.

KAYNAK: Alanya Postası