Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak mücadelenin hazırlıklarına başlayan Akdeniz ekibi, Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetiminde sabah kondisyon koşuları yaptı. Saat 17.00'de ise antrenmana devam eden Alanyaspor, pas organizasyonları yaparak günü çift idmanla tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
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