2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri açıklandı.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından yapılan açıklamada, şampiyonanın 19. edisyonunun Türkiye ve İtalya ortaklığında düzenleneceği ilan edildi.

Söz konusu etkinlik ülkemizde düzenlenen ilk büyük çaplı ulusal futbol etkinliği olma özelliğini de taşıyor.

EURO 2032'ye ev sahipliği yapılması için Türkiye ve İtalya'dan 5'er stadyum belirlenecek. Şehirler ve stadyumlar daha sonra açıklanacak.

Türkiye daha önce 7 kez Avrupa Şampiyonasına aday olmuş ancak ev sahipliği hakkını elde edememişti.

Adaylık sunumunu Mustafa Eröğüt yaptı

Türkiye ve İtalya'nın adaylık sunumunda Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) sahnede Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil etti.

TFF adına sunumu Başkan Vekili ve UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt yaptı.

Sunumda EURO 2032 için hazırlanan ortak tanıtım videosu da UEFA Yönetim Kuruluna izlettirildi.

Federasyon yetkililerinin sunumlarının ardından, TFF Futbol Elçisi ve eski milli kaleci Volkan Demirel, İtalyan eski milli kalecisi Gianluigi Buffon ile Buffon'un eşi olan İtalyan TV sunucusu Ilaria D'Amico konuşma gerçekleştirdi.

Açılış ve final maçları paylaşılacak

EURO 2032 ev sahipliği için en merak edilen konuların başında ise açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı konusu geliyor.

İki ülkenin de final maçı için talepte bulunması bekleniyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Final için 80 bin kapasitenin üzerinde stat şartı var. 2026'nın sonuna kadar bunu önce kim sağlarsa, o finali alacak. İki taraf da sağlarsa belki o zaman kura olabilir. Gönül ister ki final maçını İstanbul'da yapalım." ifadelerini kullanmıştı.,

EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki 5'er şehirde gerçekleştirilecek

EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek.

İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. Ortak adaylığın resmi olarak açıklanmasının ardından ise iki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.

Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, "Ev sahibi şehirlerin belirlemesi için aceleye gerek yok. Üç sene içerisinde yapılacak görüşmelerle açılış, kapanış, grup maçları ve finaller nerede oynanacak, bunlar netleşir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

KAYNAK: Maçkolik