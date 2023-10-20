Astrolojide burç grupları ile ilgili birçok farklı konudan bahsediliyor. Bu konulardan bazıları; önsezi becerileri, liderlik yetenekleri, zeka seviyeleri ve zihin okuma becerileri gibi sıralanabiliyor. Söz konusu yeteneklerden en çok merak edilenleri arasında, önsezi ve zihin okuma becerileri gelişmiş insanlar olabiliyor. Çünkü bu insanlar, etraflarındaki kişilerin düşüncelerini tahmin edebiliyorlar. İşte astroloji tutkunlarının da merak edebildiği, zihin okuma becerileri güçlü 2 burç şu şekilde, Akrep burcu ve Yay burcu.