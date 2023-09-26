Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2859 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sokak üzerinde devriye görevinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, sokağın yanındaki boş arazide park halindeki 07 AZH 379 plakalı motosikletin durumundan şüphelendi. Ekipler plaka üzerinden yaptıkları araştırmada motosikletin pazar günü sabah saatlerinde Güzelbağ Mahallesi 2207 Sokak üzerinden çalındığını ve çalıntı kaydının bulunduğunu öğrendi.



İhbarın ardından bölgeye Olay Yeri İnceleme ekipleri de gelerek motosiklet üzerinde çalan kişi ya da kişilere yönelik parmak izi çalışması gerçekleştirildi. İşlemlerin ardından Demircikara Polis Merkezine götürülerek olan motosikletin sahibine teslim edileceği öğrenildi. Diğer taraftan motosikletin piyasa değerinin yaklaşık 40 bin TL olduğu ifade edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)