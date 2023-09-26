Yangın, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6893 Sokak üzerinde bulunan çöplükte çıktı. Yangın, boş arazide bulunan kuru otların da tutuşmasıyla rüzgarın etkisinde kısa sürede büyüdü. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangına kısa sürede müdahale etti.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 100 metre ileride bulunan sitelere ulaşmadan yangını söndürdü. Sokaktan geçmek isteyen sürücüler ise yoğun dumandan dolayı zaman zaman zor anlar yaşadı. Dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)