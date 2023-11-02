Bu yıl 12. kez düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda; Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya Ziraat Odası, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, Alanya Avokado Üreticileri Birliği, Alanya Sanayici İş Adamları Derneği, Alanya Muz Üreticileri Birliği işbirliğinde Alanya standı her yıl olduğu gibi yerini aldı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta Alanya’nın yöresel ürünleri sergilendi ve tanıtıldı. Alanya Muzu, Alanya Avokadosu, Alanya Mangosu, Alanya Yenidünyası gibi ürünlerin ön plana çıkarken kentte yetişen tüm tropikal ürünler fuar kapsamında sergilendi. Alanya Belediyesi tarafından hayata geçirilen Muzdan Sanata Hayalden Tasarıma Muz Lifi Projesi kapsamında muz lifi üretilen ürünlerde sergilendi.



Birçok firmanın yanı sıra ülkemizin çeşitli belediyelerinin de katıldığı fuarın ilk gününde Alanya standı yöresel ve tropikal ürünleri ile katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Stantta tropikal ürünlerin yanı sıra ziyaretçilere S Pasta, Çiğirdik gibi ikramlar da yapıldı. Yüzlerce firma ve kurumun katıldığı fuar 5 Kasım tarihine kadar ANFAŞ’ta ziyaretçilerini ağırlayacak.

BAŞKAN YÜCEL ANTALYA’DA TANITIMA DESTEK VERDİ

YÖREX Fuarı’na Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’de katılarak tanıtım çalışmalarına yer aldı. Alanya standına gelen ziyaretçileri ağırlayan Başkan Yücel, fuar alanındaki diğer stantları da gezerek kolay gelsin dileklerini iletti. Fuarın ilk gününde Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, MHP Alanya İl Başkanı Onur Temel ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Başkan Yücel ziyaretçilere Alanya ve yöresel ürünler hakkında bilgiler verdi. Alanya’nın tanıtımına her zaman önem verdiklerinin altını çizen Başkan Yücel, “Yöresel, coğrafi işaretli ürünler ile kültürlerin buluşma noktası ve vitrini, Yöresel Ürünler Fuarı’ndaki yerimizi aldık. 2-5 Kasım tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak “Sizin oraların nesi meşhur?” sloganıyla Antalya Fuar Merkezi’nde bu yıl 12. düzenlenen Yörex’te Alanya’mızın yöresel ürünlerini tanıtıyoruz. İlk gün standımızda kıymetli protokol üyelerini ve değerli vatandaşlarımızı ağırladık. Alanya’mızı her alanda tanıtmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.