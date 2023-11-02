Alanya Oba Mahallesi Anathor World Sitesi’nde İranlı Yöneticinin bireysel uygulamaları tepki çekti. İranlı yönetici önce en düşük daire aidatını 60 euro yaptı. Ardından sitenin ortak kullanım alanı olan kapalı otoparkları sattığı öğrenildi.



Olaya site sakinleri tepki gösterdi. Site yöneticisinin bireysel davranarak bir çok keyfi uygulamada bulunduğunu belirten site sakinleri, ‘’Yönetici toplantıları katılımın az olması için özellikle uzak yerlerde yapıyor. Sitede geniş toplantı alanımızın olmasına rağmen. Ayrıca 200 bin euro’nun üzerinde boya maliyeti çıkardı. Bizde yan tekliflerinin alınıp alınmadığını sorduk. Kendi kafalarına göre uygulama yapıyor. Bardağı taşıran son olayı ise ortak kullandığımız kapalı otoparkları ücret karşılığında kiraya vermiş. Zaten sitede otopark sıkıntısı yaşanıyor’ dediler.



Boya tadilatı sırasında hiçbir iş güvenliğinin uygulanmadığını belirten site sakini Aziz Canayakın, ‘’Dün bir aracın camına boya tadilatı sırasında cisim düştü. Jandarma olayla ilgili tutanak tuttu. Site çok kalabalık bu araca değilde bir çocuk yada insanın üzerine düşebilirdi. Yöneticimizin keyfi uygulamaları yüzünden artık sitede oturmak işkenceye döndü’ dedi.