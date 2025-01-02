Milli Piyango’nun 2025 yılbaşı çekilişinde, 600 milyon TL’lik büyük ikramiye 1052448 numaralı bilete isabet etti. Kazanan biletler, 3 çeyrek bilet halinde Bursa/Osmangazi, Antalya/Muratpaşa ve İzmir/Bergama olarak açıklanmmıştı. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, Alanya’da yaşayan bir kişinin büyük ikramiyeyi kazandığı iddiasını gündeme getirdi.

Fotoğrafın içeriğinde, talihli olduğunu öne süren bir vatandaş, ikramiye isabet eden biletin ilk 3 hanesini göstererek paylaşımda bulundu. Ancak paylaşımın gerçek mi yoksa mizahi bir şaka mı olduğu henüz netlik kazanmadı. İddianın doğru olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı ve bu durum, piyango heyecanını daha da artırdı.