1 Ocak 2025 itibariyle hizmet vermeye başlayan Alanya Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü, bölgede önemli bir değişiklik getiriyor. Artık adli ölüm olayları ve şüpheli cenazelerin otopsi işlemleri Alanya'da gerçekleştirilecek. Bu gelişme, hem zaman kaybını önleyecek hem de ailelere büyük bir destek sağlayacak.



Daha önce adli vakalar için cenazelerin Antalya'ya gönderilmesi gerekiyordu; ancak yeni hizmet ile bu süreç yerinde tamamlanabilecek. Böylece işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanarak ailelerin acılı süreçleri kısa sürede çözülmüş olacak.



Alanya Adli Tıp Kurumu, 10 kişilik uzman bir kadro ile faaliyet gösterecek. İlk aşamada otopsi işlemleriyle başlayan kurum, 2024 Nisan ayından itibaren toksikolojik testleri de yerinde yaparak test sonuçlarının alınma süresini önemli ölçüde kısaltmayı hedefliyor.

Bu yeniliğin hayata geçmesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve AK Parti İlçe Başkanlığı’nın girişimleri büyük rol oynadı. Şube Müdürlüğü’nün açılmasıyla birlikte hem adli hem de sağlık hizmetlerinin bölgeye taşınması hız kazanmış oldu.



Alanya’da sunulan bu yeni hizmetin sadece ilçe değil, çevre ilçeler için de kritik bir çözüm olacağı belirtiliyor. Özellikle adli vakaların yoğun olduğu dönemlerde yerinde verilen hizmetin iş yükünü hafifletmesi bekleniyor.