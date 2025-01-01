Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, yeni yıl dolayısıyla Şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin ailesini ziyaret etti. Bu anlamlı ziyarette Kaymakam Ürkmezer, şehidin annesi Leyla Teyze ile sohbet ederek aileye moral verdi ve onların yeni yılını sağlıklı ve huzurlu geçirmeleri için iyi dileklerde bulundu.



Ziyaret sırasında Leyla Teyze ile birlikte şehidimizin hatıralarına göz atan Kaymakam Ürkmezer, bu özel anların önemine vurgu yaptı. Leyla hanım ise kendilerini yalnız bırakmadığı için Kaymakam Ürkmezer'e teşekkür etti.

Kaymakam Ürkmezer ziyaretinde tüm şehit aileleri ve gazilere sağlık ve mutluluk dileyerek, "Şehitlerimizin emanetleri her zaman başımızın tacıdır. Sürekli bir araya gelerek yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bugün de şehidimiz Zekeriya Zencirli'nin ailesini ziyaret ederek güzel dileklerde bulunduk" dedi.

Ziyarete Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatma Aksoy ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri de eşlik etti.