Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nde hayata geçirilen Engelsiz Mutfak Atölyesi’nde özel bireyler tarafından anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Atölyede yeni yıl kurabiyesi yapan özel bireyler, kurabiyelerini Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile Belediye Başkan Yardımcıları ve Başkan Danışmanlarına ikram ettiler. Ziyaret ve hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özçelik, “2024 yılında engelli vatandaşlarımız ve ailelerine yönelik vaatlerimizi yerine getirmek için hızlıca aksiyon aldık. 2025 yılında da herkes için yaşanılabilir ‘Engelsiz Bir Alanya’ için var gücümüzle çalışacağız. Yeni yılın ilk altı ayında hayata geçireceğimiz sağlık, spor, kültür ve sanat projeleri ile hem engelli vatandaşlarımızın hem de ailelerinin hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki, engellerle dolu yürüdüğünüz bu yolda yalnız değilsiniz; yanınızdayız.” dedi. Engelsiz Mutfak Atölyesi’nde kurabiyelerin üretimine katılan özel bireylerin ziyaret ettiği tüm başkan yardımcıları ve başkan danışmanları, 2025 yılında ‘Engelsiz Bir Alanya’ için kendi sorumluluk alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtirken, ziyaretler hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

Kaynak: Alanya Belediyesi / Bülten