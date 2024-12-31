Kedilerin sert hava koşullarından korunmak için araçların motor ve kaput bölgesine girmeyi tercih ettiklerini belirten Veteriner Hekim Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çevreli, “Aracınızı çalıştırmadan önce istenmeyen yolcuları hızlıca kontrol etme alışkanlığı edinin. Kaputa hızlıca vurmak veya korna çalmak minik dostumuzu korkutmak için yeterli olabilir. Kontrol etmeden önce motorunuzu çalıştırmayın!” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çevreli, soğuk havalarda kedilerin araç motorlarına saklanması nedeniyle neler yapılması gerektiğini anlattı.

Araçların motor ve kaput arası soğuklarda kedilere sığınak oluyor!

Veteriner Hekim Burcu Çevreli, kedilerin soğuk aylarda sıcak barınak aradıklarını, araçların motor ve kaput arasında oturmanın da onlara sert hava koşullarından güvenli bir mola sağladığını hatta anne kedilerin yeni doğan yavrularını buralara sakladıklarını dile getirdi.

Çalıştırmadan kaputa hızlıca vurun!

Kedileri korumak için araç sahiplerinin alabileceği birkaç basit ama etkili önlem bulunduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çevreli, “Bunların başında ‘Kaputa vurma’ geliyor. Eğer aracınızı kapalı bir garaja park edemiyorsanız çalıştırmadan önce istenmeyen yolcuları hızlıca kontrol etme alışkanlığı edinin. Kaputa hızlıca vurmak veya korna çalmak minik dostumuzu korkutmak için yeterli olabilir. Kontrol etmeden önce motorunuzu çalıştırmayın!” dedi.

Aracın motoru, alt kısmı ve lastiklerin üzerini kontrol etmenin de bir alışkanlık haline getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çevreli, “Kedilerin derin bir uykuda olmaları ihtimaline karşı, dışarı çıkmaları için onlara bir süre verdiğinizden emin olun. Bu numaralar kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarabilir.” diye konuştu.

Arabanın motorunda sıkışan kedi nasıl çıkarılır?

Motor içinde bir kedi bulunduğunda dikkatli ve sabırlı davranmak gerektiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çevreli, kediyi çıkarmak için önerilen adımları şöyle sıraladı:

“-Kediyi Bulun: El feneri ile motor bölgesini inceleyerek kedinin yerini tespit edin.

-Aracı Kapatın: Aracın kapalı olduğundan ve emniyet freninin çekildiğinden emin olun.

-Nazikçe Yaklaşın: Kediyi ürkütmemek için yavaş ve sakin hareket edin.

-Koruyucu Ekipman Kullanımı: Kediyi çıkarmadan önce eldiven gibi koruyucu ekipman giyin.

-Kaçış Yolu Sağlayın: Kedinin motoru kendi başına terk etmesi için çevredeki engelleri kaldırın.

-Uzman Yardımı: Gerekirse hayvan kurtarma ekiplerinden destek alın.”

Yaralanma olup olmadığını kontrol edin!

Kedide yaralanma olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini de kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çevreli, “Kedi başarıyla çıkarıldıktan sonra, görünür yaralanmalar veya sıkıntı belirtileri olup olmadığını kontrol edin. Motoru çalıştırmadığınız sürece, kedinin motorun kendisinden herhangi bir yaralanma almış olması olası değildir. Ancak, çalıştırıldığında motordaysa, kedi zarar görmemiş gibi görünse bile, kapsamlı bir muayene için onu bir veterinere götürmeyi düşünün.” ifadesinde bulundu.

Kurtarılan kedi sahipsizse, kedi için bir yuva bulmalarına yardımcı olmaları için yerel hayvan barınaklarıyla veya kurtarma örgütleriyle iletişime geçilmesi gerektiğine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çevreli, ayrıca kedinin tasması veya mikroçipi varsa sahibiyle iletişime geçilmesi önerisinde de bulundu.

Araç sahipleri fark etmeden yola çıkarsa ne olur?

Aracın motoru çalıştırıldığında veya araç sahipleri yola çıktığında kedilerin ciddi risklerle karşılaşabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çevreli, “Hipertermi görülebilir. Bir arabanın kaputunun iç sıcaklığı kolayca 115 dereceye ulaşabilir ve bu da hızla ısı şokuna yol açabilir. Dumandan boğulma görülebilir. Bir arabanın iç bileşenleri de inanılmaz derecede hızlı bir şekilde ısınabilir ve bu da ölümcül olabilecek kadar ciddi yanıklara yol açabilir. Kaputun altında kalan kedilerde uzuv kaybı veya yırtılma yaralanması yoluyla kolayca ölüm gerçekleşebilir.” dedi.

Araç motorundan kurtarılan kedi yaralıysa neler yapılmalı?

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çevreli, kedi motor bölgesinden çıkarıldıktan sonra yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

“-Kediyi kaçamayacağı bir kutuya yerleştirin.

-Solunumunu ve genel durumunu gözlemleyin.

-Vakit kaybetmeden veteriner hekime götürün.”

Küçük önlemlerle kedilerin hayatını kurtarabiliriz!

Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çevreli, araç sahiplerini daha bilinçli davranmaya davet ederek, "Bu kış, kediler için küçük önlemler alarak onların hayatını kurtarabiliriz. Hava korkunç bir hal aldığında, sarılıp uyuyabileceğiniz güzel ve sıcak bir yer mükemmel bir çözümdür. Dışarıdaki bir kedi için, bu sıcak nokta sadece arabanızın motoru olabilir.” şeklinde sözlerini tamamladı.